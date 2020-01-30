Названы регионы с наибольшим количеством преступлений против детей

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МВД России представило отчет, посвященный преступлениям в отношении несовершеннолетних детей. В документе были рассмотрены данные за первое полугодие 2019 года, как сообщает News.ru.

Наиболее часто правонарушения против детей, как следует из доклада, совершают в Челябинской, Кемеровской и Свердловской областях – 2 тысячи, 1,7 тысячи и 1,6 тысячи соответственно. Сравнимые показатели МВД зафиксировало в Пермском крае и Башкортостане.

В Москве потерпевшими стали 1,1 тысячи детей.

Наименьшее количество преступлений против несовершеннолетних за первый квартал 2019 года совершили в Ингушетии (26 человек), а также Ненецком (41) и Чукотском (44) автономных округах.

В правоохранительных органах также отчитались о тенденции увеличения правонарушений в отношении детей. В докладе МВД подчеркивается, что к первому полугодию 2019 года количество таких преступлений выросло на 17 процентов за пять лет.

В России на данный момент рассматривают возможность реформирования системы опеки и семейного устройства. В Совете по правам человека предлагают использовать изъятие ребенка из семьи как крайнюю меру в свете реальной угрозы жизни и здоровью. Органы опеки, при этом, должны в первую очередь помогать бороться с кризисом, а не усугублять.

