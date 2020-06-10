Прокуратура проконтролирует соблюдение условий домашнего ареста Ефремовым

Фото: Петровка 38

Столичная прокуратура проконтролирует работу должностных лиц, ответственных за выполнение требований домашнего ареста Михаилом Ефремовым, сообщает РИА Новости.

Как рассказала руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова, за соблюдением артистом условий домашнего ареста УФСИН будет следить с помощью средств электронного контроля. Прокуратуре же поручили обеспечить контроль за нахождением обвиняемого в месте исполнения меры пресечения и за соблюдением им наложенных судом запретов и ограничений.

Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП вечером 8 июня на Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada.

В результате столкновения пострадал водитель встречной машины. Позднее от полученных травм он скончался в больнице.

Медицинское освидетельствование Ефремова показало, что артист находился за рулем в состоянии опьянения. Позднее источник в правоохранительных органах заявил, что в крови Ефремова были обнаружены следы наркотиков.

Артист обвиняется в нарушении ПДД, совершенном лицом в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. Во время судебного заседания Ефремов с предъявленным обвинением согласился и назвал сам инцидент чудовищным.

Таганский суд отправил актера под домашний арест. Срок меры пресечения составит два месяца. Ефремов не имеет права покидать свое место жительства. Актеру также запрещено отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ, пользоваться любыми средствами связи и интернетом. Кроме того, артисту нельзя общаться с иными лицами, кроме близких родственников, адвокатов, следователей и работников органов ФСИН.