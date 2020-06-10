На актера Ефремова наденут электронный браслет

Фото: Пресс служба Таганского суда/ТАСС

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила, как будет следить за соблюдением домашнего ареста актером Михаилом Ефремовым. Как сообщает Агентство "Москва", на артиста наденут электронный браслет.

"С целью осуществления контроля за соблюдением Ефремовым возложенных судом запретов к нему будут применены технические средства контроля", – сообщил руководитель пресс-службы управления ФСИН по столице Сергей Цыганков.

Он добавил, что по решению суда Ефремов не имеет права покидать свое место жительства. Актеру также запрещено отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ, пользоваться любыми средствами связи и интернетом. Кроме того, артисту нельзя общаться с иными лицами, кроме близких родственников, адвокатов, следователей и работников органов ФСИН.

Ранее Таганский суд отправил актера Михаила Ефремова под домашний арест. Срок меры пресечения составит два месяца.

Артист Ефремов устроил смертельное ДТП вечером 8 июня на Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada.

В результате столкновения пострадал водитель встречной машины. Позднее он скончался в больнице от полученных травм.

Медицинское освидетельствование Ефремова показало, что артист находился за рулем в состоянии опьянения. Позднее источник в правоохранительных органах заявил, что в крови Ефремова были обнаружены следы наркотиков.