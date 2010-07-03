В "Трезвой России" прокомментировали вступление в силу поправок о "пьяных" ДТП

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Руководитель проекта "Трезвая Россия", член Общественной палаты Султан Хамзаев прокомментировал Москве 24 вступление в силу закона, который ужесточает уголовную ответственность за ДТП в нетрезвом виде. По мнению эксперта, изменения позитивно повлияют на обстановку на российских дорогах.

"Мы должны идти по методике в сторону ужесточения ответственности за вождение в пьяном виде всеми возможными мерами... Нетрезвый водитель угрожает не только себе, будучи в неадекватном состоянии. Но еще жизни, здоровью и имуществу третьих лиц. Тех, кто случайно становятся жертвами этой категории социально опасных личностей. И государство должно защитить пострадавших граждан", – подчеркнул он.





Султан Хамзаев руководитель проекта "Трезвая Россия" С точки зрения исполнения функций государства в формате безопасности для всех граждан должна быть качественно выстроенная политика по наказанию и призванию к ответственности пьяных водителей.

Хамзаев добавил, что один нетрезвый автовладелец может поломать судьбу не просто другого человека, но всей его семьи.

"Поэтому я приветствую любую форму эффективного наказания для пьяных водителей, в том числе пожизненную дисквалификацию", – заключил эксперт.

Новая редакция УК с поправками о ДТП с участием пьяных водителей вступила в силу с 28 июня.

Теперь, если нетрезвый автовладелец спровоцировал аварию, в которой пострадал другой человек, суд может назначить тюремный срок от трех до семи лет. Раньше нижней планки не было, а максимальный срок достигал четырех лет. Могут назначить и принудительные работы, но максимальный срок увеличен с трех до пяти лет.

Если в аварии есть погибший, пьяный водитель получит до 12 лет тюрьмы. Это на семь лет больше, чем раньше.

В случае с двумя и более жертвами срок увеличивается до 15 лет, что больше предшествующего наказания на шесть лет. Аналогичный срок рискуют получить автомобилисты, покинувшие место происшествия, в котором по их вине погибли или пострадали люди.

Совершенное по неосторожности преступление тоже могут отнести к тяжким. Суд назначает тюремный срок в 10–15 лет.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который ужесточает уголовную ответственность за ДТП в нетрезвом виде.