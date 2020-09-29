Штрафы за ДТП в нетрезвом виде предложили повысить до 3,5 млн рублей

Фото: Агентство "Москва"
Представители общественных организаций и юристы направили в Госдуму предложения по ужесточению наказания за серьезные ДТП, произошедшие в связи с нетрезвым вождением. Об этом сообщает газета "Известия".
Специалисты компаний AVG Legal, VvCube и "Дело жизни" просят рассмотреть возможность серьезного повышения штрафов. Свои предложения они направили председателю комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Павлу Крашенинникову.
В случае аварии со смертельным исходом по вине пьяного водителя предлагается штрафовать на сумму в размере от 2 до 2,5 миллиона рублей. Юристы также подняли планку максимального штрафа до 3,5 миллиона рублей, если дорожно-транспортное происшествие обернулось сразу несколькими жертвами.
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, в свою очередь, получил предложение от общественного движения "Синие ведерки". Его представители сочли, что необходимо признать неоднократное нарушение ПДД отягчающим обстоятельством при авариях.
Депутат заявил, что поддерживает предложение. Он уточнил, что эта инициатива будет либо поправками в законодательство, либо будет передана в суды как рекомендация.
Ранее сообщалось, что в Госдуме могут разработать проект об увеличении наказания за повторное пьяное вождение. Об этой инициативе рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.
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