Ефремов 50 раз нарушал ПДД с прошлого года – ГИБДД

Фото: Агентство "Москва"

Актер Михаил Ефремов получил 50 штрафов за нарушение ПДД с прошлого года, сообщил замначальника Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице Алексей Диокин.

При этом, по его словам, не было зафиксировано фактов вождения в нетрезвом состоянии.

"Всего, по нашим данным, за 2019 и 2020 годы зарегистрировано 50 административных правонарушений в области дорожного движения, из которых 11 приходится на 2020 год", – сказал Диокин в эфире телеканала "Россия-1".

По словам представителя Госавтоинспекции, преимущественно нарушения были связаны с камерами фото- и видеофиксации. Это превышение скорости, выезд на полосу для движения маршрутных транспортных средств, нарушение разметки, уточнил Диокин.

Замначальника Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве также рассказал, что за прошлый год Ефремов совершил 39 таких правонарушений. Он отметил, что артист оплатил все штрафы за 2019 год, пять из 11 пришедших в текущем году еще не оплачены.

Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП вечером 8 июня на Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada.

В результате столкновения пострадал водитель встречной машины. Позднее от полученных травм он скончался в больнице.

Медицинское освидетельствование Ефремова показало, что артист находился за рулем в состоянии опьянения. Позднее источник в правоохранительных органах заявил, что в крови Ефремова были обнаружены следы наркотиков.

Артист обвиняется в нарушении ПДД, совершенном лицом в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. Во время судебного заседания Ефремов с предъявленным обвинением согласился и назвал сам инцидент чудовищным.

Таганский суд отправил актера под домашний арест. Срок меры пресечения составит два месяца.