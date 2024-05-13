Столтенберг: восстанавливать Украину в случае ее поражения будет бессмысленно

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Восстанавливать Украину в случае ее проигрыша будет бессмысленно. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на молодежном саммите Североатлантического альянса, передает РИА Новости.

По его словам, основной задачей на данном этапе являются поставки вооружения Украине на постоянной основе. Кроме того, он уточнил, что Альянс поможет Киеву восстановить институты обороны и безопасности, а также стать полноправным членом НАТО.

В апреле Столтенберг заявил, что Украина не получит приглашение в Альянс к саммиту в июле. По его словам, необходимо, чтобы все 32 члена НАТО согласились со вступлением Украины в Альянс. Он предполагает, что они не достигнут единогласия к саммиту, который пройдет с 9 по 11 июля.

При этом СМИ сообщали, что лидеры стран НАТО не собираются предлагать Украине вступить в Североатлантический альянс. Уточняется, что они не хотят принимать нового члена, который в соответствии с договором о коллективной безопасности втянул бы блок в крупную сухопутную войну в Европе.

Однако госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Украина станет членом НАТО. Он подчеркнул, что "двери Альянса всегда открыты". В качестве подтверждения своим словам он привел недавнее вступление Швеции в НАТО.

