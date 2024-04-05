Лидеры стран НАТО не предложат Украине вступить в Альянс на саммите в июле – NYT

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Лидеры стран НАТО не собираются предлагать Украине вступить в Североатлантический альянс на саммите в июле, сообщает газета The New York Times.

По данным издания, представители блока согласны в том, что этого не произойдет на мероприятиях, приуроченных к 75-летию Альянса. Газета пишет, что НАТО не хочет принимать нового члена, который в соответствии с договором о коллективной безопасности втянул бы блок в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО. Он подчеркнул, что "двери Альянса всегда открыты". В качестве подтверждения своим словам он привел недавнее вступление Швеции в НАТО.

Однако премьер-министр Словакии Роберт Фицо до этого сообщил, что собирается блокировать вступление Украины в Альянс. Он подчеркнул, что выступает против.