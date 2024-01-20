Премьер Словакии заявил о намерении блокировать членство Украины в НАТО

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с коллегой из Украины Денисом Шмыгалем планирует сообщить ему о блокировании принятия страны в НАТО. Об этом он заявил в эфире словацкого телеканала RTVS.

"Я скажу, что я против членства Украины в НАТО, что буду пользоваться правом вето и блокировать это, потому что это будет фундаментом Третьей мировой войны", – сказал он.

Встреча с украинским премьером состоится 24 января в Ужгороде. Словацкий политик планирует передать ему список с гуманитарной помощью, однако также подтвердит, что не будет передавать никакого оружия с государственных складов и от армии.

"Что касается их вступления в Европейский союз, мы это уважаем, но они должны соответствовать условиям", – подчеркнул Фицо.

В ноябре 2023 года новое правительство Словакии отказалось одобрить предложение предыдущего кабмина, который призвал отправить новый пакет военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро.

Позже Фицо рассказал, что выделение Киеву 50 миллиардов евро в рамках многолетнего бюджета ЕС на 2024–2027 годы повлечет сотни тысяч жертв. Он предсказал, что к этому времени 50 миллиардов бы "пропали", а "с каждой стороны на 100 тысяч мертвых солдат стало бы больше", однако никто не сдвинулся бы со своего места.

По информации координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, Вашингтон пока не прорабатывает и не намерен выделять новые пакеты военной помощи Киеву. По его словам, причина состоит в отсутствии бюджетных средств.

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