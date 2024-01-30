Госсекретарь США заявил, что Украина станет членом НАТО

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина станет членом Североатлантического альянса. Об этом он сообщил во время пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, пишет РИА Новости.

Блинкен подчеркнул, что двери Альянса остаются открытыми, демонстрацией этому является вступление в военный блок Финляндии и почти завершенный процесс присоединения Швеции.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг распространявшуюся в ряде СМИ информацию о том, что Москва якобы готова отказаться от требований к Украине о невступлении в Североатлантический альянс и нейтральном статусе страны.

До этого директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отметил, что заявления со стороны стран Запада про якобы планы нападения России на НАТО являются информационной войной для оправдания нынешней гибридной агрессии западных стран против РФ.

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