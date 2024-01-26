Экс-разведчик США заявил, что присоединение Швеции к НАТО сделает блок уязвимее

Фото: 123RF/3dgenerator

Вступление Швеции в НАТО лишь сделает блок уязвимее. Такое мнение высказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Таким образом Риттер прокомментировал слова госсекретаря Энтони Блинкена, который заявил, что присоединение Швеции к блоку якобы сделает его сильнее и сплоченнее, чем когда-либо.

"Нельзя стать сильнее, увеличив свою уязвимость. Слава богу, Россия не собирается вторгаться в Финляндию!", – приводит слова Риттера ТАСС.

Экс-разведчик пояснил, что Швеция и Финляндия являются крайне уязвимыми странами из-за своего географического положения. По его мнению, запланированные Альянсом учения Steadfast Defender 2024 прольют свет на "логистический кошмар", который ожидает НАТО в случае, если появится необходимость задействовать статью 5 Устава Альянса о коллективной обороне.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко отмечал, что возможное вступление Швеции в НАТО учитывается в военном планировании России.

25 января стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган со стороны Турции официально утвердил членство Швеции в НАТО.

Лавров заявил, что РФ предпринимает адекватные шаги в ответ на возможное расширение НАТО