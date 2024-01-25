Эрдоган одобрил вступление Швеции в НАТО

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с турецкой стороны официально утвердил членство Швеции в НАТО. Соответствующий указ об утверждении ратификации протокола опубликован в официальном вестнике правительства Resmi Gazete.

Таким образом, процесс утверждения Турцией членства Швеции в НАТО официально завершен.

23 января стало известно о ратификации этого решения парламентом страны. За это выступили 287 депутатов, 55 проголосовали против.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вступление Швеции в НАТО, заявил, что это суверенное решение Турции.

Лавров заявил, что РФ предпринимает адекватные шаги в ответ на возможное расширение НАТО