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Страны НАТО могут согласовать введение системы "военного Шенгена", которая обеспечит свободное передвижение военных конвоев, еще до саммита Альянса в Вашингтоне в июле этого года. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Times.

Глава Объединенного командования НАТО по тыловому обеспечению и логистике генерал Александер Зольфранк заявил, что Альянс заинтересован в том, чтобы снизить бюрократические нормы для повышения мобильности. Он также выступил за усиление сотрудничества между государствами в вопросе взаимозаменяемости оборудования.

Евросоюз и НАТО занялись созданием системы "военного Шенгена" осенью 2017 года, изначально инициативу высказали несколько прибалтийских политиков.

Одним из ключевых элементов программы является расширение и усиление транспортной инфраструктуры Европы, чтобы как можно большее число магистралей могло использоваться для доставки тяжелой и крупногабаритной техники. Кроме того, страны ЕС обсуждают гармонизацию норм перевозки военных и взрывоопасных грузов, которые сильно отличаются в разных государствах Альянса.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что заявления со стороны стран Запада про якобы планы нападения России на НАТО являются информационной войной для оправдания нынешней гибридной агрессии западных стран против РФ.

До этого немецкий таблоид Bild, ссылаясь на "секретный документ" оборонного ведомства ФРГ, заявлял, что Германия готовится к войне между НАТО и РФ, которая может начаться летом 2025 года.