Трамп призвал партнеров по НАТО нарастить помощь Украине до уровня США

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Союзники США по Североатлантическому альянсу должны нарастить долю своих ассигнований на нужды Украины. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Он отметил, что Вашингтон оказывает помощь Киеву в объемах, превышающих на 100 миллиардов помощь стран НАТО. При этом партнеры США по Альянсу настаивают на том, что они должны платить гораздо меньше Белого дома.

Трамп заявил, что именно благодаря нему Североатлантический альянс заметно усилился в последние годы. По его словам, он смог добиться оплаты справедливой доли от 20 стран НАТО, пригрозив им прекращением военной защиты со стороны Америки.

Если же партнеры США по Альянсу откажутся поднять свои расходы на Украину до уровня Штатов, то Вашингтону следует поставить собственные интересы на первое место, добавил экс-президент США.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США должны прекратить безвозмездно раздавать деньги иностранным государствам и перевести всю свою зарубежную помощь в формат займов.

С подобным заявлением Трамп выступил на фоне обсуждения в сенате законопроекта о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню, из которого для повышения шансов его принятия исключили вопросы, связанные с мерами охраны границы США и борьбой с нелегальной миграцией.

Позже глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подчеркнул, что НАТО является военным альянсом, который не может функционировать в зависимости от настроения американских политиков.

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