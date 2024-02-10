Французский политик заявил, что после интервью Путина у сторонников НАТО рушится мир

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Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что после выхода интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону у сторонников НАТО рушится мир. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети X.

Как отметил Филиппо, в связи с интервью российского лидера американскому журналисту, сторонники НАТО стали еще более "безумными и истеричными". Таким образом политик прокомментировал выступление в эфире телеканала LCI преподавателя французского института политических исследований Николя Тензера, в котором тот рассуждал о возможности нанесения удара по российским войскам.

"Их мир рушится, они готовы к тотальной войне! После интервью Карлсона они получили сильный удар по голове!" – отметил Филиппо.

Ранее глава "Института политических исследований" Сергей Марков заявил, что Владимир Путин в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном удивил Запад тем, что Россия хочет решать все вопросы мирным путем.

Карлсон опубликовал интервью с Путиным на своем сайте 9 февраля в 02:00 по московскому времени. Путин в ходе беседы ответил примерно на 60 вопросов, учитывая различные уточнения Карлсона.