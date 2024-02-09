Эксперт рассказал, чем Путин удивил Запад в интервью Карлсону

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном удивил Запад тем, что Россия хочет решать все вопросы мирным путем. Об этом радио КП заявил глава "Института политических исследований" Сергей Марков.

Эксперт подчеркнул, что российский президент напомнил западной аудитории, что его у них всегда изображают сторонником конфликта, он же выступает за мир.

По мнению Маркова, Путин сказал журналисту и его многочисленной аудитории, что "все эти годы хотел мира – но ваши беспринципные, хамские и наглые политики постоянно нас дурят и провоцируют". Политолог уверен, что это является обращением к западной аудитории.

Добавляется, что для россиян в интервью было мало нового, но для жителей Запада оно может стать откровением, уверен специалист.

Ранее политолог Георгий Бовт заявил, что американский журналист был не готов к встрече с Путиным, поэтому завышенные ожидания от их интервью не оправдались. По его словам, Карлсон выглядел слабо, быстро потерял инициативу в разговоре, поэтому дальнейшую линию беседы выстраивал уже президент.

Карлсон опубликовал интервью с Путиным на своем сайте 9 февраля в 02:00 по московскому времени. Интервью главы государства длится 2 часа 6 минут.

Утром 9 февраля полный текст интервью появился на сайте Кремля. Путин в ходе беседы ответил примерно на 60 вопросов, учитывая различные уточнения Карлсона.

Новости мира: в Белом доме призвали "не верить ничему" в интервью Путина Карлсону