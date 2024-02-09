Песков рассказал о работе переводчиков на интервью Путина журналисту Карлсону

Фото: kremlin.ru

На интервью Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном присутствовал не только официальный переводчик от России, но и нанятый США специалист. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Политолог Георгий Бовт заявил в эфире радио КП, что американский журналист был не готов к встрече с Путиным, поэтому завышенные ожидания от их интервью не оправдались. Так, по его словам, Карлсон в ходе беседы с российским лидером выглядел слабо, быстро потерял инициативу в разговоре, поэтому дальнейшую линию беседы выстраивал уже президент РФ.

"Он выглядел не очень умным человеком. Фактура, которую на него "сыпал" российский президент, была для него явно в новинку", – уточнил эксперт, назвав журналиста студентом-первокурсником.

При этом Бовт подчеркнул, что ничего кардинально нового для себя он из интервью не вынес, так как обсуждаемые Путиным и Карлсоном темы ранее поднимались президентом РФ.

Другой эксперт, научный руководитель Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов заявил RT, что интервью Путина Карлсону стало масштабным явлением в медиапространстве. По его словам, разговор американского журналиста и российского президента должен набрать огромное количество просмотров.

При этом он считает, что их беседа вряд ли сильно скажется на политических отношениях США и России.

"Можно предположить, что сейчас мейнстримные СМИ в США и Европе будут разбирать это интервью по косточкам, критикуя и президента Путина, и журналиста Карлсона", – утверждает Кортунов.

Кроме того, эксперт предупредил, что в отношении Карлсона могут последовать санкции со стороны США. Если это произойдет, то он может обращаться в Верховный суд с иском о нарушении его конституционных прав, в рамках которых не допускаются какие-либо ограничения на свободу слова.

Американский журналист опубликовал интервью в 02:00 (по московскому времени) 9 февраля. Полный текст разговора на русском и английском языках был размещен на сайте Кремля.

Длительность беседы Путина и Карлсона составила более 2 часов. За это время российский президент ответил на почти 60 вопросов, в том числе о предпосылках конфликта на Украине, целях и будущем спецоперации, расширении НАТО, подрыве газопроводов "Северный поток", возможном освобождении журналиста Эвана Гершковича, которого осудили в России за шпионаж, и многое другое.

Пользователи в соцсети X с момента публикации видео посмотрели пост с интервью уже более 60 миллионов раз, а свыше 541 тысячи человек поставили отметку "нравится".



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