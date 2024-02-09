Полный текст интервью Путина Карлсону размещен на сайте Кремля

Фото: kremlin.ru

Полный текст интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону опубликован на сайте Кремля.

Там доступна расшифровка на русском языке вопросов и ответов из видео, которое ранее было размещено на сайте журналиста. Интервью российского президента продлилось 2 часа 6 минут, за это время глава государства ответил примерно на 60 вопросов, учитывая различные уточнения Карлсона. Кроме того, речь Путина в опубликованной видеозаписи сопровождается переводом на английский язык.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что приезд Карлсона в Москву и его разговор с Путиным вызвал "зашкаливающий" резонанс как в США, так и в России. Он считает, что это интервью будут читать и анализировали не один день. По словам политика, любое интервью российского президента, особенно иностранному представителю, является важным событием.

Карлсон взял интервью у Путина во вторник, 6 февраля. Оно появилось на сайте журналиста 9 февраля в 02:00 по московскому времени.

О своем желании взять интервью у лидера РФ Карлсон заявил в августе 2023 года.

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