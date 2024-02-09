Карлсон опубликовал интервью с Путиным

Фото: tuckercarlson.com

Американский тележурналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Полная запись доступна на сайте журналиста.

Русскоязычная версия интервью российского президента будет опубликована утром 9 февраля на сайте Кремля. Интервью главы государства длится 2 часа 7 минут и 18 секунд.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее рассказал, что интервью с Путиным было записано 6 февраля. Он подчеркнул, что в Кремле согласились на интервью Путина Карлсону из-за его отличающейся от остальных позиции – она не является пророссийской или проукраинской, а проамериканской, но при этом не такой, как у "традиционных англосаксонских" СМИ.

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону опубликуют на сайте Кремля утром 9 февраля