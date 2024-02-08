В МИД Венгрии заявили, что интервью Путина Карлсону будет "захватывающим"

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал "захватывающей вещью" интервью журналиста Такера Карлсона с Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, если Карлсон сделает интервью с российским лидером, это будет интересно. Он признал, что Будапешту "любопытно", что Путин скажет в ходе беседы, а также призвал посмотреть, каким будет эффект после ее публикации.

Интервью будет опубликовано на сайте Кремля утром 9 февраля, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнял, что будет представлена видеоверсия интервью, а также его расшифровка на русском и английском языках. На личном сайте Карлсона запись появится 9 февраля в 02:00 по московскому времени.

Между тем координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности США Джон Кирби усомнился в необходимости выхода данного интервью. Кроме того, представитель Белого дома сказал, что "не забегал бы вперед интервью, которое еще не случилось".

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