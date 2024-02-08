08 февраля, 12:53Политика
Кремль опубликует интервью Путина с Карлсоном утром 9 февраля
Фото: AP Photo/Richard Drew
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону будет опубликовано на сайте Кремля утром 9 февраля, а на ресурсах американского журналиста его разместят раньше. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Точное время мы еще уточним", – предупредил он.
При этом официальный представитель Кремля уточнил, что опубликуют как видеоверсию интервью, так и его расшифровку на русском и английском языках.
На личном сайте Карлсона же запись появится 9 февраля в 02:00 по московскому времени.
Песков также рассказал, что приезд журналиста в столицу и его интервью с Путиным спровоцировали резонанс как в США, так и России. Именно поэтому, как утверждает пресс-секретарь президента РФ, разговор российского лидера с Карлсоном ожидают все и будут долгое время анализировать.
Также он указал на то, что любое интервью Путина является важным событием, особенно если этот разговор был с представителем иностранного государства.
"Для нас важно, чтобы как можно больше людей в мире ознакомились с мировоззрением и точкой зрения главы российского государства", – подчеркнул Песков.
При этом пресс-секретарь президента РФ добавил, что американскому журналисту в Москве не понадобилась защита Кремля.
"Я думаю, что он может постоять за себя. Помимо не совсем вменяемых голосов из США, там звучат и вменяемые голоса", – заключил Песков, отреагировав на предложение запретить Карлсону въезд в США.
Экс-ведущий Fox News, который был уволен со скандалом из издания, был замечен в РФ еще 3 февраля. Его приезд в Москву вызвал в российских и американских СМИ бурную реакцию. Уже тогда появилась информация, что Карлсон может взять интервью у Владимира Путина.
При этом сам американский журналист не давал комментариев по поводу этого, однако спустя время подтвердил эту информацию, добавив, что граждане США не знают, что на самом деле происходит в России.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что интервью с Путиным было записано во вторник, 6 февраля.
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