Кремль опубликует интервью Путина с Карлсоном утром 9 февраля

Фото: AP Photo/Richard Drew

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону будет опубликовано на сайте Кремля утром 9 февраля, а на ресурсах американского журналиста его разместят раньше. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Точное время мы еще уточним", – предупредил он.

При этом официальный представитель Кремля уточнил, что опубликуют как видеоверсию интервью, так и его расшифровку на русском и английском языках.

На личном сайте Карлсона же запись появится 9 февраля в 02:00 по московскому времени.

Песков также рассказал, что приезд журналиста в столицу и его интервью с Путиным спровоцировали резонанс как в США, так и России. Именно поэтому, как утверждает пресс-секретарь президента РФ, разговор российского лидера с Карлсоном ожидают все и будут долгое время анализировать.

Также он указал на то, что любое интервью Путина является важным событием, особенно если этот разговор был с представителем иностранного государства.

"Для нас важно, чтобы как можно больше людей в мире ознакомились с мировоззрением и точкой зрения главы российского государства", – подчеркнул Песков.

При этом пресс-секретарь президента РФ добавил, что американскому журналисту в Москве не понадобилась защита Кремля.

"Я думаю, что он может постоять за себя. Помимо не совсем вменяемых голосов из США, там звучат и вменяемые голоса", – заключил Песков, отреагировав на предложение запретить Карлсону въезд в США.

Экс-ведущий Fox News, который был уволен со скандалом из издания, был замечен в РФ еще 3 февраля. Его приезд в Москву вызвал в российских и американских СМИ бурную реакцию. Уже тогда появилась информация, что Карлсон может взять интервью у Владимира Путина.

При этом сам американский журналист не давал комментариев по поводу этого, однако спустя время подтвердил эту информацию, добавив, что граждане США не знают, что на самом деле происходит в России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что интервью с Путиным было записано во вторник, 6 февраля.



Американский журналист Такер Карлсон прогулялся по Москве