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Интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону станет информационной бомбой для общества в США. Такое заявление сделал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Ask The Inspector.

"Я уверен, что Такер приедет в Соединенные Штаты, и они его даже пальцем не тронут. Я думаю, что его интервью просто станет информационной бомбой", – полагает он.

Риттер также заявил, что Карлсон является тем журналистом, который обнажает неудобную для американцев правду, и этим он ценен.

Однако, по мнению экс-разведчика, с журналистом по возвращению в США ничего не случится.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Карлсон взял интервью у российского президента 6 февраля. На просьбу поделиться впечатлениями Путина от беседы Песков заявил, что люди сами смогут все увидеть непосредственно в интервью.

По данным СМИ, журналист может опубликовать интервью с Путиным в четверг, 8 февраля. Планируется, что полная версия видео без монтажа появится на его личном сайте.

Песков подтвердил, что журналист Карлсон взял интервью у Путина