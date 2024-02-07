Интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону могут опубликовать 8 февраля – СМИ

Фото: AP Photo/Seth Wenig

Американский журналист Такер Карлсон может опубликовать интервью с Владимиром Путиным в четверг, 8 февраля. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Планируется, что полная версия видео без монтажа будет опубликована на личном сайте журналиста. Один из ведущих радио-шоу в США подчеркнул, сославшись на общение с Карлсоном, что интервью с президентом России будет длиться 2 часа.

По словам сенатора, члена комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ольги Ковитиди, журналист пытается прорвать антироссийскую информационную блокаду на Западе.

"Популярный тележурналист никого не побоялся и приехал в Москву для того, чтобы самому разобраться в сложнейших международных процессах современности", – отметила она в беседе с RT.

Сенатор также похвалила его за стремление во всем разобраться и заявила, что поездка Карлсона вызовет широкий общественный резонанс как в РФ, так и в США. По ее словам, журналист не поддерживает политику Белого дома с разрывом всех отношений с Россией.

"Уже за одни эти заявления хочется пожать руку американскому журналисту", – заявила она.

Днем ранее журналист записал видео, в котором сообщил о скором взятии интервью у Путина. По его словам, Белый дом дважды пытался сорвать интервью, однако его команда все равно сама оплатила поездку в Москву и приехала сюда.

Фотографии с Карлсоном в Москве начали появляться 3 февраля. Ряд СМИ тогда опубликовали снимки, на которых можно было увидеть журналиста в Большом театре, кафе, а также в столичном аэропорту. Предполагается, что это первая поездка Карлсона в Россию.

Публикация журналиста Карлсона об интервью с Путиным собрала 54 млн просмотров