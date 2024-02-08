В ЕС опровергли сообщения о возможных санкциях против Такера Карлсона – СМИ

Фото: AP Photo/Richard Drew

Страны ЕС не обсуждают введение санкций в отношении американского журналиста Такера Карлсона за интервью с Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одного из государств Евросоюза в Совете ЕС.

"Нет, в настоящее время нет речи о введении санкций против него", – заявил дипломат.

Так он прокомментировал сообщения СМИ, согласно которым ЕС изучает возможность введения рестрикций против Карлсона. Интервью с Путиным может сделать "консервативного критика целью законодателей Евросоюза", писали в прессе со ссылкой на депутатов ЕП.

Со слов пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Карлсон проинтервьюировал Путина еще во вторник, 6 февраля. Оригинальное видео будет опубликовано 9 февраля в 02:00 по московскому времени, уточнил американский журналист.

Такера Карлсона заметили в гипермаркете на улице Вавилова в Москве