Американский журналист рассказал, что интервью Карлсона с Путиным длится два часа

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Американский журналист Такер Карлсон, ранее прилетевший в Москву, рассказал ведущему радио-шоу Алексу Джонсу, что продолжительность интервью с Владимиром Путиным составляет два часа.

"(Карлсон. – Прим. ред.) написал мне и сказал, что оно длится два часа, оно выйдет очень-очень скоро", – сказал Джонс в видеоролике, который был размещен в его аккаунте в соцсети X.

Джонс уверен, что это интервью войдет в историю.

Очевидцы заметили Карлсона в Москве еще 3 февраля. Его визит в Россию привлек внимание общественности.

В СМИ появилась информация о том, что американский журналист намерен взять интервью у президента РФ. 6 февраля журналист подтвердил эти слухи, а также сообщил о попытках Белого дома помешать интервью с российским лидером. По его словам, подготовка к беседе с Путиным велась на протяжении нескольких месяцев.

В свою очередь, в Белом доме заявили, что американская власть не создавала никаких помех.

Позднее Карлсон рассказал о планах провести интервью с украинским лидером Владимиром Зеленским.



Публикация журналиста Карлсона об интервью с Путиным собрала 54 млн просмотров