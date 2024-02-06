Песков не стал комментировать информацию о приезде Карлсона в администрацию президента РФ

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать информацию в СМИ о том, что американский журналист Такер Карлсон приезжал в администрацию президента РФ.

"Я никак не комментирую передвижения американского журналиста здесь", – ответил он на вопрос.

Ранее зарубежные СМИ со ссылкой на приближенные к российским властям источники сообщили, что в Кремле обсуждается вопрос, в рамках которого Владимир Путин может дать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информации о возможном интервью лидера России зарубежным СМИ пока нет. Однако если такие планы будут реализовываться, то Кремль проинформирует об этом.

Очевидцы заметили американского журналиста в Большом театре, предварительно, на балете "Спартак" 3 февраля, а также в администрации президента РФ. Некоторые телеграм-каналы также публиковали фото журналиста в одном из столичных аэропортов. По их информации, это первое посещение журналиста России.



Американский журналист Такер Карлсон признался в любви к Москве – СМИ