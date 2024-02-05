05 февраля, 17:45Политика
В Кремле рассматривают возможность интервью Путина журналисту Карлсону – СМИ
Фото: ТАСС/EPA/Szilard Koszticsak
В Кремле обсуждается вопрос, в рамках которого Владимир Путин может дать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на приближенный к российским властям источник.
"Интервью с Путиным обсуждается", – сказано в сообщении.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информации о возможном интервью лидера России зарубежным СМИ пока нет. Однако если такие планы будут реализовываться, то Кремль проинформирует об этом, ответил он на вопрос о возможном интервью Карлсона с Путиным.
Очевидцы заметили американского журналиста в Большом театре, предварительно, на балете "Спартак" 3 февраля. Некоторые телеграм-каналы также публиковали фото журналиста в одном из столичных аэропортов. По их информации, это первое посещение журналиста России.
В Кремле прокомментировали возможность интервью Путина американскому журналисту Карлсону
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