Политики ЕС боятся разоблачения их лжи из-за возможного интервью Карлсона с Путиным – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma

Политики Европы боятся разоблачения их лжи из-за возможного интервью американского журналиста Такера Карлсона с Владимиром Путиным. Такое мнение в своих социальных сетях высказал лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Они называют себя самопровозглашенными представителями "лагеря добра", но не поддерживают свободу слова, инакомыслие, дебаты и правду!" – написал политик.

По его словам, некоторые депутаты Евросоюза даже начали призывать запретить журналисту посещать территорию ЕС.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о якобы приезде Карлсона в администрацию президента РФ. По данным зарубежных СМИ, вопрос интервью обсуждается в Кремле.

До этого Песков также отказался комментировать информацию о возможном разговоре Путина с американским журналистом. Сам Карлсон не опровергнул, но и не подтвердил такую возможность.

Очевидцы заметили американского журналиста в Большом театре на балете "Спартак" 3 февраля. Некоторые телеграм-каналы также публиковали фото журналиста в одном из столичных аэропортов. По их информации, это первое посещение журналиста России.

Американский журналист Такер Карлсон признался в любви к Москве – СМИ