06 февраля, 21:47Политика
Журналист Такер Карлсон заявил, что скоро возьмет интервью у Владимира Путина
Фото: AP Photo/Richard Drew
Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что скоро возьмет интервью у Владимира Путина. Видеозапись с соответствующим заявлением Карлсон опубликовал на странице в соцсети X.
По словам журналиста, Белый дом дважды пытался сорвать интервью с президентом РФ, несмотря на это, подготовка к беседе с Путиным все-таки ведется. Карлсон уточнил, что его команда сама оплатила поездку в Москву, и не брала средства у правительства США или каких-либо групп.
Карлсон добавил, что бизнесмен Илон Маск не станет блокировать интервью с российским президентом, которое будет опубликовано в том числе на платформе X.
"Западные правительства, наоборот, наверняка сделают все возможное, чтобы подвергнуть цензуре это видео на других менее важных платформах. Они боятся информации, которую не могут контролировать", – заявил Карлсон.
Однако немногим ранее издание Newsweek уведомило о том, что Карлсон уже пообщался с российским лидером.
В материале СМИ есть ссылка на публикацию экс-главреда "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов), в которой говорилось о возможной встречи Карлсона и Путина. В посте также сообщалось о намерении журналиста взять интервью у президента России.
"Как я понимаю, Такер Карлсон добился желаемого", – отметил Венедиктов.
До этого в СМИ появилась информация, что европейские политики боятся разоблачения их лжи из-за возможного интервью Карлсона с российским лидером. По данным главы французского движения "Патриоты" Флориана Филиппо, некоторые депутаты Евросоюза даже начали призывать запретить журналисту посещать территорию ЕС.
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о якобы приезде Карлсона в администрацию президента РФ.
Американский журналист Такер Карлсон признался в любви к Москве – СМИ
Читайте также