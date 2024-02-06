Журналист Такер Карлсон заявил, что скоро возьмет интервью у Владимира Путина

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Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что скоро возьмет интервью у Владимира Путина. Видеозапись с соответствующим заявлением Карлсон опубликовал на странице в соцсети X.

По словам журналиста, Белый дом дважды пытался сорвать интервью с президентом РФ, несмотря на это, подготовка к беседе с Путиным все-таки ведется. Карлсон уточнил, что его команда сама оплатила поездку в Москву, и не брала средства у правительства США или каких-либо групп.

Карлсон добавил, что бизнесмен Илон Маск не станет блокировать интервью с российским президентом, которое будет опубликовано в том числе на платформе X.

"Западные правительства, наоборот, наверняка сделают все возможное, чтобы подвергнуть цензуре это видео на других менее важных платформах. Они боятся информации, которую не могут контролировать", – заявил Карлсон.

Однако немногим ранее издание Newsweek уведомило о том, что Карлсон уже пообщался с российским лидером.

В материале СМИ есть ссылка на публикацию экс-главреда "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов), в которой говорилось о возможной встречи Карлсона и Путина. В посте также сообщалось о намерении журналиста взять интервью у президента России.

"Как я понимаю, Такер Карлсон добился желаемого", – отметил Венедиктов.

До этого в СМИ появилась информация, что европейские политики боятся разоблачения их лжи из-за возможного интервью Карлсона с российским лидером. По данным главы французского движения "Патриоты" Флориана Филиппо, некоторые депутаты Евросоюза даже начали призывать запретить журналисту посещать территорию ЕС.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о якобы приезде Карлсона в администрацию президента РФ.



Американский журналист Такер Карлсон признался в любви к Москве – СМИ