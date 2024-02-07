В Белом доме опровергли слова Такера Карлсона о попытках помешать его интервью с Путиным

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Администрация президента США Джо Байдена не мешала американскому журналисту Такеру Карлсону провести интервью с Владимиром Путиным. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РИА Новости.

"Абсолютно нет", – сообщила она на брифинге, комментируя слова Карлсона о попытках Белого дома помешать ему провести интервью с президентом РФ.

Ранее Карлсон сообщил, что скоро все же возьмет интервью у Путина. По его словам, Белый дом дважды пытался сорвать интервью с президентом РФ. Он также рассказал, что подготовка к интервью с российским лидером велась на протяжении нескольких месяцев.

3 февраля очевидцы заметили Карлсона в Большом театре, предварительно, на балете "Спартак", а также в администрации президента РФ. Некоторые телеграм-каналы также публиковали фото журналиста в одном из столичных аэропортов. Отмечается, что это первое посещение Карлсоном России.

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