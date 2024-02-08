Кирби заявил, что в интервью Путина Карлсону нет необходимости

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Координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности США Джон Кирби усомнился в необходимости выхода интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я не думаю, что нам нужно еще одно интервью с Владимиром Путиным", – заявил он.

Таким образом Кирби ответил на вопрос журналистов о том, беспокоится ли администрация Соединенных Штатов из-за предстоящей публикации интервью. Кроме того, представитель Белого дома сказал, что "не забегал бы вперед интервью, которое еще не случилось".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Карлсон взял интервью у российского президента 6 февраля. На просьбу поделиться впечатлениями Путина от беседы Песков отметил, что желающие сами смогут все увидеть непосредственно в интервью.

Карлсон сообщил, что выложит интервью 9 февраля в 02:00 по московскому времени.

Американский журналист Такер Карлсон прогулялся по Москве