Интервью Карлсона с Путиным будет опубликовано 9 февраля в 02:00 по московскому времени

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Интервью американского журналиста Такера Карлсона с Владимиром Путиным выйдет 9 февраля в 02:00 по московскому времени. Об этом он сообщил в своем Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Карлсон уточнил, что интервью будет доступно на персональном сайте.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее подтвердил, что Карлсон взял интервью у российского президента 6 февраля. На просьбу поделиться впечатлениями Путина от беседы Песков заявил, что люди сами смогут все увидеть непосредственно в интервью.

Песков подтвердил, что журналист Карлсон взял интервью у Путина