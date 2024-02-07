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07 февраля, 14:39

Политика

Журналиста Карлсона заметили в московском гипермаркете

Видео: Москва 24

Американского журналиста Такера Карлсона заметили в столичном гипермаркете. Видеокадры есть в распоряжении Москвы 24.

На видео Карлсона можно увидеть в окружении молодых людей. Он разговаривает с ними, стоя в очереди на кассе. Среди продуктов в тележке журналиста есть молоко, подсолнечное масло, кетчуп, курица, хлеб и другие продукты.

Впервые Карлсона заметили в Москве 3 февраля. В Сети появились фотографии, на которых журналист, предположительно, находится в Большом театре на балете "Спартак". Кроме того, телеграм-каналы публиковали фото мужчины в одном из столичных аэропортов.

Во вторник, 6 февраля, Карлсон объявил, что скоро возьмет интервью у Владимира Путина. Позднее в Кремле заявили, что интервью действительно было записано 6 февраля.

Песков подтвердил, что американский журналист Такер Карлсон взял интервью у Путина

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