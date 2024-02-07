СМИ Запада постоянно запрашивали интервью с Путиным, но в этом не было смысла – Песков

Фото: kremlin.ru

Западные СМИ в течение последних двух лет запрашивали интервью с Владимиром Путиным. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его мнению, в них не было смысла ввиду однобокой позиции изданий и телеканалов. Песков добавил, что запросы направляли традиционные телеканалы, крупные сетевые СМИ, большие газеты, которые, по словам представителя Кремля, "не могут похвастаться попытками хотя бы выглядеть беспристрастно в плане освещения".

Песков отметил, что нет никакого желания общаться с подобными СМИ, в этом нет смысла и пользы. Отвечая на вопрос, почему в Кремле согласились на интервью Путина журналисту Такеру Карлсону, пресс-секретарь отметил его отличающуюся от остальных позицию.

Позиция Карлсона не пророссийская или проукраинская, а проамериканская, но она не такая, как у "традиционных англосаксонских" СМИ, объяснили в Кремле.

Накануне журналист заявил, что скоро возьмет интервью у российского лидера. По его словам, Белый дом дважды пытался сорвать его беседу с Путиным.

Позднее в СМИ сообщалось, что Карлсон может опубликовать интервью в четверг, 8 февраля. Планируется, что полная версия видео без монтажа появится на личном сайте журналиста.

Новости мира: американский журналист Карлсон анонсировал интервью с Путиным