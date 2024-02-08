Беседа Путина и Карлсона вызвала "зашкаливающий" резонанс в США и РФ – Песков

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Приезд американского журналиста Такера Карлсона в Москву и его беседа с Владимиром Путиным вызвала "зашкаливающий" резонанс как в Соединенных Штатах, так и в России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его мнению, это интервью ждут, его будут читать и анализировать не один день. Песков добавил, что любое интервью президента, а особенно зарубежному представителю, является важным событием.

Отвечая на вопрос, на каком языке Путин давал интервью, пресс-секретарь президента ответил, что "разумеется, на русском".

Между тем политолог Михаил Синельников-Оришак уверен, что россияне узнают что-то новое из данного интервью, передает радио КП.

По его словам, интервью – это "нормальный ход", учитывая идущую в РФ предвыборную кампанию. Эксперт подчеркнул, что необходимо использовать все возможности ясно выразить позицию, которая касается следующих шести лет.

Ранее Песков рассказал, что в Кремле согласились на интервью Путина Карлсону из-за его отличающейся от остальных позиции. Она не пророссийская или проукраинская, а проамериканская, но она не такая, как у "традиционных англосаксонских" СМИ, объяснил он.

Видеоверсия интервью, а также его расшифровка на русском и английском языках будут опубликованы на сайте Кремля утром 9 февраля. На личном сайте Карлсона запись появится 9 февраля в 02:00 по московскому времени.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону опубликуют на сайте Кремля утром 9 февраля