Карлсона могут обвинить в шпионаже в США за интервью с Путиным – СМИ

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Интервью американского журналиста Такера Карлсона с Владимиром Путиным может стать причиной выдвижения "липовых" обвинений в шпионаже. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на юриста Иана Корзайна.

Эксперт считает, что формулировки американского закона о шпионаже являются "очень размытыми", это может сулить Карлсону "большие проблемы". Эксперт уточнил, что в качестве поводов выдвинуть обвинения для прокуроров могут быть возможная передача журналистом вопросов команде Путина до интервью или получение от РФ информации о СВО.

При этом юрист напомнил о первой поправке к американской конституции, гарантирующей свободу слова, из-за которой дело в случае предъявления обвинений будет "очень слабым". Кроме того, Корзайн сомневается относительно того, как прокуратура докажет, что Карлсон своим интервью намеревался причинить вред Штатам.

Ранее в СМИ сообщалось, что Евросоюз может рассмотреть введение рестрикций в отношении американского журналиста за интервью с российским лидером. Член Европарламента и бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт отмечал, что визит Карлсона в РФ может стать началом конфликта с ЕС.

Видеоверсия интервью, его расшифровки на русском и английском языках будут опубликованы на сайте Кремля утром 9 февраля. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, приезд журналиста в Москву и его интервью с Путиным спровоцировали резонанс как в США, так и России.

На персональном сайте Карлсона запись интервью появится 9 февраля в 02:00 по московскому времени.

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