ЕС может ввести санкции против Карлсона за интервью с Путиным – СМИ

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Евросоюз может рассмотреть введение рестрикций в отношении американского журналиста Такера Карлсона за интервью с Владимиром Путиным. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на депутатов Европарламента.

В издании уточнили, что данное интервью может сделать "консервативного критика целью законодателей Евросоюза". Член Европарламента и бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт отмечал, что визит журналиста в РФ может стать началом конфликта с ЕС.

Политик назвал Карлсона "рупором" бывшего американского лидера Дональда Трампа и Путина. Он призвал Евросоюз запретить журналисту ездить в ЕС.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Карлсон взял интервью у российского президента 6 февраля. На просьбу поделиться впечатлениями Путина от беседы Песков заявил, что люди сами смогут все увидеть непосредственно в интервью.

По данным СМИ, журналист может опубликовать интервью с Путиным в четверг, 8 февраля. Планируется, что полная версия видео без монтажа появится на его личном сайте.

Песков подтвердил, что журналист Карлсон взял интервью у Путина