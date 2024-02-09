Песков заявил, что от западных СМИ поступили десятки запросов на интервью с Путиным

Фото: kremlin.ru

Кремль признателен западным СМИ за новые заявки на интервью с Владимиром Путиным. За 3–4 дня поступили десятки запросов, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Мы за последние 3–4 дня получили несколько десятков обращений на интервью с президентом Путиным от зарубежных СМИ. Это и СМИ США, Франции, Италии, Австрии, Австралии, из многих стран мира и из крупнейших СМИ. Мы признательны этим зарубежным СМИ за интерес к нашему президенту", – отметил он.

Представитель Кремля добавил, что сейчас организовать такие встречи будет невозможно "по понятным причинам", однако все заявки Кремль будет иметь в виду на будущее.

Ранее сообщалось, что пользователи соцсети Х (бывшая Twitter) свыше 60 миллионов раз посмотрели пост с интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Более 541 тысячи человек поставили публикации лайк, также свыше 176 тысяч раз сделали репост.

Беседа Карлсона и Путина состоялась 6 февраля. Полный текст интервью был размещен на сайте Кремля 9 февраля.

Разговор между российским лидером и американским журналистом продлился 2 часа 6 минут, за это время Путин ответил примерно на 60 вопросов.

Интервью президента РФ журналисту Карлсону длилось более двух часов