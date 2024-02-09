Политолог назвал целью интервью Путина Карлсону прорыв информационной блокады на Западе

Фото: kremlin.ru

Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону необходимо для прорыва информационной блокады в западных странах. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько.

"До этой аудитории (стран Запада. – Прим. ред.) Путин хочет донести, что Россия на самом деле далеко не такая страшная, агрессивная, бескомпромиссная страна, какой ее представляют в западных СМИ, что мы готовы даже к переговорам... Это уже имеет эффект. У аудитории есть интерес", – сказал Безпалько.

Эксперт подчеркнул, что сейчас у РФ осталось не так много вариантов по донесению собственной точки зрения до англоязычных слушателей. При этом в разговоре президент показал, что Москва готова к диалогу по Украине даже несмотря на борьбу с нацистами, которая является одной из целей СВО, уверен политолог.

"Такера Карлсона никак не будут считать российской пропагандой. Это человек, который представляет определенное крыло западного общества, более консервативное. <...> Это человек, который пытается сам разобраться. Ему поверят", – отметил он.

Цель России на Украине – прекратить конфликт, так как та первой начала войну в Донбассе в 2014 году, подчеркнул российский президент в ходе встречи. При этом многие страны уже начали понимать, что стратегическое поражение РФ невозможно, уточнил российский лидер.

Карлсон опубликовал интервью с президентом России в 2 часа ночи (по московскому времени) 9 февраля. Полный текст интервью Путина журналисту опубликован и на сайте Кремля.

Общая продолжительность видео составляет 2 часа 6 минут, за это время российский президент ответил на около 60 вопросов, включая различные уточнения Карлсона. В ходе встречи были затронуты разные темы, включая предпосылки конфликта на Украине, цели СВО, расширение НАТО, подрывы "Северных потоков" и многое другое.

Пользователи соцсети X за семь часов посмотрели интервью более 60 миллионов раз. При этом свыше 541 тысячи человек поставили отметку "нравится", а репост сделали более 176 тысяч раз.

Полный текст интервью Владимира Путина Такеру Карлсону размещен на сайте Кремля