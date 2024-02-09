Число просмотров поста с интервью Путина Карлсону в соцсети X превысило 60 млн

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

За семь часов пользователи соцсети X более 60 миллионов раз посмотрели пост с интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

При этом свыше 541 тысячи человек поставили отметку, что интервью им нравится, репост публикации сделали более 176 тысяч раз.

В свою очередь, количество просмотров ролика на платформе YouTube превысило 2,4 миллиона. В настоящее время интервью находится на третьем месте среди трендов.

Карлсон взял интервью у Путина во вторник, 6 февраля. На сайте журналиста оно было опубликовано в 02:00 в пятницу, 9 февраля.

Полный текст их беседы также был размещен на официальном сайте Кремля. Интервью российского лидера продлилось 2 часа 6 минут, за это время глава государства ответил примерно на 60 вопросов.

Еще до выхода интервью пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что разговор Карлсона и Путина вызвал "зашкаливающий" резонанс как в Соединенных Штатах, так и в России.



Полный текст интервью Владимира Путина Такеру Карлсону размещен на сайте Кремля