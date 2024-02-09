Такер Карлсон заявил, что только идиот может верить в намерения РФ атаковать Европу

Фото: tuckercarlson.com

Американский журналист Такер Карлсон заявил после интервью с Владимиром Путиным, что только идиот может верить в намерения Москвы атаковать Европу.

В видеозаписи, опубликованной на сайте журналиста, он утверждает, что Россия не занимается экспансией. Он подчеркнул, что эта страна уже и так огромная – самая большая в мире.

"Извините, я не должен говорить подобное из-за того, что идеологические лжецы, управляющие Госдепом, хотят сделать Путина Гитлером или японским императором. Это неправда, это глупость, – заявил Карлсон.

Журналист задался вопросом, зачем тогда Москве идти на Польшу, когда она просто хочет безопасности на границах. Он напомнил, что у России более чем достаточно природных ресурсов, в стране живут представители различных национальностей, люди говорят на разных языках, а управлять таким государством непросто.

Ранее Путин в интервью заявил, что российские войска могут быть направлены в Польшу, только если она нападет на РФ. Так он ответил на вопрос, может ли тот представить сценарий того, что Москва направит войска в Польшу.

Президент подчеркнул, что Москва слышит "одни угрозы". При этом, Путин считает, что "не надо быть никаким аналитиком", для понимания того, что втягиваться в глобальную войну противоречит здравому смыслу. По его словам, глобальная война поставит на грань уничтожения все человечество.

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону опубликуют на сайте Кремля утром 9 февраля