Российские войска могут войти в Польшу, только если она первая нападет – Путин

Фото: tuckercarlson.com

Российские войска могут быть направлены в Польшу, только если она нападет на РФ. Об этом заявил Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте журналиста.

Карлсон спросил российского президента, может ли тот представить сценарий того, что Москва направит войска в Польшу.

"Только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии – нигде", – ответил на это Путин.

Он подчеркнул, что Москва слышит "одни угрозы". При этом, Путин считает, что "не надо быть никаким аналитиком", для понимания того, что втягиваться в глобальную войну противоречит здравому смыслу. По его словам, глобальная война поставит на грань уничтожения все человечество.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что европейские лидеры накачивают своих жителей информацией о предполагаемой войне с Москвой, поскольку они нуждаются в сохранении постоянного врага. Он уточнил, что они делают это слишком фактурно, для оправдания и увеличения расходов на Украину.

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону опубликуют на сайте Кремля утром 9 февраля