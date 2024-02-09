Идеи украинизации южных русских земель возникли перед Первой мировой войной – Путин

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Путин рассказал, что идеи украинизации южных русских земель активно продвигались австрийским генеральным штабом перед Первой мировой войной. Об этом глава государства заявил в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте журналиста.

В начале интервью президент спросил Карлсона, не против ли он послушать маленькую историческую справку, и рассказал ему историю возникновения Украины и с чего начались отношения России с ней.

По словам Путина, во времена Екатерины II, Россия вернула все свои исторические земли, включая юг и запад. Однако перед Первой мировой войной, австрийский генеральный штаб очень активно начал продвигать идею Украины и украинизации. Все это было ради того, чтобы ослабить потенциального противника в преддверии мировой войны.

Он отметил, что теоретики независимости Украины появились еще в XIX веке, но все они говорили о том, что она должна иметь очень хорошие отношения с Россией.

"И эта идея, родившаяся когда-то в Польше, что люди, проживающие на этой территории, не совсем русские, они якобы особая этническая группа, украинцы, начала продвигаться и австрийским генеральным штабом", – рассказал Путин.

Впоследствии, в первые годы советской власти, Украина получила территории, которые исторически никогда не имели к ней отношения, в том числе Причерноморье, продолжил российский президент. Он подчеркнул, что при формировании Советского Союза в 1922 году большевики создали Советскую Украину, которая до сих пор вообще не существовала.

Путин отметил, что Владимир Ленин "по непонятным причинам" наделил Советскую Украину землями, которые никогда не назывались Украиной, в том числе все Причерноморье, полученное во времена Екатерины II, и не имевшее к Украине никакого исторического отношения.

Таким образом, считает президент России, Украина в ее сегодняшнем виде – искусственное государство, созданное советскими властями. Потом был 1991 год – развал Советского Союза, и все, что Украина получила в подарок от России, с барского плеча, она утащила с собой, резюмировал он.

До этого Путин объяснил начало специальной военной операции стремлением Запада подползти к российским границам, захватив Украину в НАТО. Он еще раз подтвердил, что Россию вынудили начать СВО.

Мир на Украине наступит тогда, когда российская сторона достигнет целей СВО, которые остаются неизменными, напомнил он.