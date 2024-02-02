Путин заявил, что не вернул бы Крым в состав РФ, если бы россияне этого не хотели

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Владимир Путин заявил, что не стал бы ничего делать по Крыму, если бы не был уверен в желании большинства россиян возвращения Крыма в состав РФ. Об этом президент рассказал во время встречи с участниками форума "Все для Победы"" в Туле.

"Но я был уверен, что и крымчане, и вся Россия хотят этого возвращения на Родину, так же как подавляющее большинство людей в стране хотят помочь Донбассу, не хотят бросать людей там под колеса этих неонацистов", – уточнил Путин.

По его словам, нельзя бросать наших людей в Крыму, Донбассе, Запорожье, Херсонщине и в целом Новороссии, так как это бы обрекло "наших детей" на то, что они чувствовали бы себя людьми второго сорта.

"Мы должны сделать нашу страну самодостаточной, в этом главное проявление суверенитета", – указал российский лидер.

Если бы РФ так не поступала и не защищала бы россиян в этих регионах, то она стала бы никому не нужной и дряхлой, уверен он. Даже при наличии большого числа природных ресурсов Россию в этом случае все "поглаживали бы покровительственно по головке" и давали бы "гнилую картошку" в виде гуманитарной помощи, подчеркнул глава государства.

"Речи сладкие, хорошие, но все думают: там откусить, здесь откусить, создать такие правила в мировой экономике, чтобы все наши конкурентные преимущества затушить", – добавил он, объяснив, что в таком случае страны думали бы, как и что "оттяпать" от России.

При этом России известно, что творили украинские неонацисты в Харьковской области после отхода оттуда российских войск, заявил Путин и назвал их подонками.

До этого он подчеркивал, что в основе своей русские и украинцы – единый народ, однако происходящее на Украине похоже на гражданскую войну между братьями. Путин напомнил, что весь юго-восток Украины был пророссийский, так как берег Черного моря после войн с Турцией отошел к России.

При этом россияне смирились с передачей региона в состав УССР и согласились с этим после распада СССР. Но после 2014 года Москве стало ясно – РФ не дадут выстроить нормальные отношения с Украиной, подчеркнул президент.

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