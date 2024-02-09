Путин заявил, что Запад начал осознавать невозможность стратегического поражения России

Фото: tuckercarlson.com

Страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России невозможно и им стоит подумать о своих дальнейших шагах. Об этом заявил Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте журналиста.

"До сих пор шумели, кричали: надо добиться стратегического поражения России, поражения на поле боя... Но теперь, видимо, осознание приходит, что это непросто сделать, если вообще возможно. По моему мнению, это невозможно по определению, этого не будет никогда", – сказал он.

Путин подчеркнул, что это осознание пришло к властям стран Запада и им нужно думать, что делать дальше. По его словам, Москва готова к этому диалогу.

Кроме того, глава государства заявил, что мир изменится вне зависимости от того, чем закончатся события на Украине. По его словам, главный вопрос только в том, как именно это будет происходить – болезненно, быстро, мягко или постепенно.

В интервью Путин также заявил, что Украина начала войну, а цель России – прекратить ее. По его словам, войну начали украинские власти еще в 2014 году.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее рассказал, что интервью с Путиным было записано 6 февраля. Он подчеркнул, что в Кремле согласились на интервью Путина Карлсону из-за его отличающейся от остальных позиции – она не является пророссийской или проукраинской, а проамериканской, но при этом не такой, как у "традиционных англосаксонских" СМИ.

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону опубликуют на сайте Кремля утром 9 февраля