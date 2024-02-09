Путин заявил, что Украина начала войну, а цель России – прекратить ее

Фото: tuckercarlson.com

Украина начала войну, а цель России – прекратить ее, заявил Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на его сайте.

"Все дошло до этой ситуации, когда на Украине объявили: нет, мы не будем ничего исполнять. Начали еще подготовку к военным действиям. Войну начали они в 2014 году. Наша цель – прекратить эту войну. И мы не начинали ее в 2022-м, это попытка ее прекратить", – сказал российский лидер.

Комментируя Минские соглашения, Путин отметил, что они сложные для Украины, поскольку там предусмотрено много элементов независимости для Донбасса.

При этом российский лидер признался, что искренне считал, что если удастся уговорить жителей Донбасса, а их, заметил Путин, надо было еще уговорить возвратиться в рамки украинской государственности, то постепенно раны заживут.

"Постепенно, когда эта часть территории вернется в хозяйственную жизнь, в общую социальную среду, когда пенсии будут платить, социальные пособия – все постепенно, постепенно срастется", – сказал президент.

При этом он подчеркнул, что Киев этого не хотел, желая с помощью военной силы решить вопрос. Москва же этого позволить не могла, заключил Путин.

Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. В начале интервью президент спросил журналиста, не против ли он послушать маленькую историческую справку, и рассказал, откуда взялась Украина и с чего начались отношения России с ней.

Русскоязычная версия интервью российского президента будет опубликована утром 9 февраля на сайте Кремля. Интервью главы государства длится 2 часа 7 минут и 18 секунд.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее рассказал, что интервью с Путиным было записано 6 февраля. Он подчеркнул, что в Кремле согласились на интервью Путина Карлсону из-за его отличающейся от остальных позиции – она не является пророссийской или проукраинской, а проамериканской, но при этом не такой, как у "традиционных англосаксонских" СМИ.

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону опубликуют на сайте Кремля утром 9 февраля