Медведев пригрозил ракетами с боеголовками в случае войны с НАТО

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Российская сторона в случае войны с Североатлантическим альянсом будет вынуждена ответить асимметрично и задействовать баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками, что приведет к апокалипсису. Об этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем телеграм-канале.

По его словам, западные лидеры для оправданий трат на Украину продолжают говорить о вероятной войне с Москвой. Огромные деньги власти стран НАТО выделяют на своих граждан, а на украинцев, "разбежавшихся по всей Европе", указал политик.

"Поэтому каждый день руководители этих стран вещают: нужно готовиться к войне с Россией и продолжать помогать Украине, а потому – нужно выпускать больше танков, снарядов, беспилотников и другого оружия", – отметил Медведев.

Если такая война все же произойдет, то она будет протекать не по сценарию спецоперации, подчеркнул он. Медведев заявил, что противостояние не будет "вестись в окопах с применением артиллерии, бронетехники, дронов и средств РЭБ".

Политик напомнил, что НАТО является огромным военным блоком. Население стран Альянса составляет почти 1 миллиард человек с совокупным военным бюджетом до полутора триллионов долларов, указал зампред Совбеза РФ. В этой связи, продолжил Медведев, у российской стороны просто не останется выбора ввиду разных военных потенциалов – ответ будет асимметричным. Это будет означать "конец всему", заключил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что европейские лидеры накачивают своих жителей информацией о предполагаемой войне с Москвой, поскольку они нуждаются в сохранении постоянного врага. Он уточнил, что они делают это слишком фактурно для оправдания и увеличения расходов на Украину.

Песков также сообщал, что Вашингтон провоцирует Киев на продолжение противостояния с РФ и сохраняет враждебное отношение к российской стороне.