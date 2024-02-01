ЕС поставил условия для выделения Украине финансовой помощи

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Евросоюз (ЕС) сможет предоставить Украине помощь, если будут соблюдены демократические нормы и верховенство прав человека и меньшинств. Об этом сказано в документе по результатам саммита сообщества в Брюсселе, передает РИА Новости.

Кроме того, по информации ЕС, выделение средств будет связано с соблюдением финансовых интересов Европы, отслеживанием ситуации с коррупцией и с вероятными нарушениями в области финансов.

Ранее лидеры стран – членов Евросоюза договорились о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере 50 миллиардов евро.

15 декабря стало известно, что Венгрия наложила вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине объемом в 50 миллиардов евро. План включает в себя ежегодное выделение по 12,5 миллиарда евро в виде грантов и кредитов.

По данным западных СМИ, Венгрия могла бы одобрить его в случае, если голосование по финансированию проходило бы каждый год. Еврокомиссия, по словам журналистов, была готова уступить некоторым требованиям Орбана, включая введение пункта об "экстренном торможении", благодаря которому любая страна могла бы сообщить об опасениях по поводу выплат Киеву.

30 января сообщалось, что Евросоюз так и не смог уговорить Венгрию поддержать выделение 50 миллиардов евро помощи Киеву. Однако уже 1 февраля в прессе отметили, что представители ЕС попытаются уговорить Орбана одобрить помощь Киеву.

Премьер-министр Венгрии назвал абсурдным предложение ЕК выделить Киеву 50 млрд евро