Мир тяжело болен, разделен на две части – Путин

Фото: tuckercarlson.com

Мир проходит через период тяжелого заболевания и разделен на две части, как полушария мозга при биполярном расстройстве, заявил Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.

"Вы сказали, что мир разделяется на два полушария. Голова разделяется на два полушария: одно отвечает за одну сферу деятельности, другое – более креативное и так далее. Но это все-таки одна голова", – сказал российский лидер.

По его мнению, мир должен был единым, чтобы безопасность была общей, и только в этом случае он будет стабильным, устойчивым и прогнозируемым.

Президент также выразил мнение, что благодаря в том числе честной журналистике удастся это все как-то соединить. Путин пояснил, что в данном случае журналисты работают как врачи.

Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. В начале интервью президент спросил журналиста, не против ли он послушать маленькую историческую справку, и рассказал, откуда взялась Украина и с чего начались отношения России с ней.

Путин объяснил начало специальной военной операции стремлением Запада подползти к российским границам, захватив Украину в НАТО. Он еще раз подтвердил, что Россию вынудили начать СВО.

Русскоязычная версия интервью российского президента будет опубликована утром 9 февраля на сайте Кремля. Интервью главы государства длится 2 часа 6 минут.