Песков назвал неоспоримым высокий интерес в США к интервью Путина Карлсону

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Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало неоспоримо высокий интерес в США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Многое, понятно, западным читателям будет сложно понять <...> Нам хотелось бы, чтобы как можно больше читателей и зрителей ознакомились и там с этим интервью", – заявил пресс-секретарь Путина.

По его словам, там все равно есть специалисты по России, для которых сказанное российским лидером будет очень важно и интересно.

При этом для Кремля наиболее важна реакция на интервью россиян, а не жителей зарубежных стран, заявил Песков. В ходе встречи с американским журналистом Путин высказал свое мировоззрение, видение причин текущей ситуации и перспектив будущего, подчеркнул представитель Кремля.

В США будут внимательно изучать и анализировать тезисы встречи, несмотря на то что некоторые СМИ отказываются публиковать интервью из-за внутриполитических и корпоративных разногласий, уверен он.

"Они разделены очень жестко по критериям поддержки той или иной партии, одной из двух. Поэтому, конечно, определенная профессиональная ревность присутствует", – уточнил Песков.

Кроме того, он уточнил, что вопросы Карлсона для интервью с российским президентом заранее не согласовывались.

Также он опроверг какую-либо зарубежную дипломатическую реакцию на встречу с Карлсоном, так как интервью не подразумевает официальных контактов. Так Песков ответил на вопрос, была ли реакция по дипломатическим каналам со стороны администраций стран Запада перед и после публикации видео встречи.

По мнению политолога Богдана Безпалько, интервью было необходимо для прорыва информационной блокады в западных странах. Путин, по его словам, хочет донести до западной аудитории тезис, что РФ "не такая страшная и агрессивная", какой ее представляют в зарубежных СМИ.



Карлсон разместил интервью в 2 часа ночи (по московскому времени) 9 февраля. Полный текст встречи на русском языке опубликован на сайте Кремля.

Общий хронометраж видеоролика составил более 2 часов. За это время Путин ответил на почти 60 вопросов, включая предпосылки конфликта на Украине, цели и будущее СВО, расширение НАТО, подрывы газопроводов "Северный поток", возможное освобождение журналиста Эвана Гершковича, осужденного в РФ за шпионаж, и многое другое.

Пользователи соцсети X всего за семь часов с момента публикации видео посмотрели его более 60 миллионов раз, а свыше 541 тысячи человек поставили отметку "нравится".

Интервью президента РФ журналисту Карлсону длилось более двух часов